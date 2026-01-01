Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мелисса Ордвэй
Melissa Ordway
Мелисса Ордвэй
Мелисса Ордвэй
Melissa Ordway
Дата рождения
31 марта 1983
Возраст
42 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Герой боевиков, Путешественник, Герой триллеров
Популярные фильмы
6.8
Странный Томас
(2013)
5.1
Альфа-самцы
(2009)
4.7
Изгой
(2014)
Фильмография Мелисса Ордвэй
4.7
Изгой
The Outsider
боевик, приключения, криминал
2014, США
6.8
Странный Томас
Odd Thomas
детектив, триллер
2013, США
Смотреть трейлер
5.1
Альфа-самцы
Knuckle Draggers
комедия, мелодрама
2009, США
