Мелисса Ордвэй Melissa Ordway
Мелисса Ордвэй

Мелисса Ордвэй

Melissa Ordway

Дата рождения
31 марта 1983
Возраст
42 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Герой боевиков, Путешественник, Герой триллеров

Популярные фильмы

Странный Томас 6.8
Странный Томас (2013)
Альфа-самцы 5.1
Альфа-самцы (2009)
Изгой 4.7
Изгой (2014)

Фильмография Мелисса Ордвэй

Жанр
Год
Изгой 4.7
Изгой The Outsider
боевик, приключения, криминал 2014, США
Странный Томас 6.8
Странный Томас Odd Thomas
детектив, триллер 2013, США
Смотреть трейлер
Альфа-самцы 5.1
Альфа-самцы Knuckle Draggers
комедия, мелодрама 2009, США
