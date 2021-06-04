Мое детство, моя страна: 20 лет в Афганистане

Мое детство, моя страна: 20 лет в Афганистане

, 2021
My Childhood, My Country: 20 Years in Afghanistan
Афганистан / документальный / 18+
О фильме

В 2014 году режиссер Ричард Линклейтер выпустил фильм «Отрочество» (Boyhood), вымышленную сагу о взрослении, снятую с одним и тем же актерским составом на протяжении двенадцати лет. Этот фильм отражает ту же концепцию: создание реальной эпической истории взросления и становления личности, которая рассказывает о жизни одного и того же человека на протяжении 20 лет в одной из самых опасных стран мира. Когда мы впервые встречаем Мира, это озорной семилетний мальчик, живущий в пещере в центральном Афганистане рядом с Буддами Бамиана, двумя статуями, которые были недавно разрушены. На протяжении двух десятилетий фильм рассказывает о приключениях его жизни, пока, став взрослым и имея собственную семью, он не решает начать карьеру оператора новостей в Кабуле. «Мое детство, моя страна» — это не просто личное путешествие, а мощное исследование того, что было — и чего не было — достигнуто в Афганистане за последние 20 лет.

Режиссер Фил Грабски
Страна Афганистан
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 4 июня 2021

Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Ждун 2
2026, Россия, комедия, семейный
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Литвяк
2026, Россия, боевик, драма, исторический, военный
Грузовички
2026, Россия, анимация
Семь вёрст до рассвета
2025, Россия, драма, военный, исторический
Приключения желтого чемоданчика
2026, Россия, семейный, комедия, приключения, фэнтези
Полутон
2025, Канада / США, ужасы, фантастика, триллер
Твое сердце будет разбито
2026, Россия, мелодрама
Грация
2025, Италия, драма
Бой со зверем
2026, США / Австралия, боевик, драма, спорт
