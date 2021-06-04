В 2014 году режиссер Ричард Линклейтер выпустил фильм «Отрочество» (Boyhood), вымышленную сагу о взрослении, снятую с одним и тем же актерским составом на протяжении двенадцати лет. Этот фильм отражает ту же концепцию: создание реальной эпической истории взросления и становления личности, которая рассказывает о жизни одного и того же человека на протяжении 20 лет в одной из самых опасных стран мира. Когда мы впервые встречаем Мира, это озорной семилетний мальчик, живущий в пещере в центральном Афганистане рядом с Буддами Бамиана, двумя статуями, которые были недавно разрушены. На протяжении двух десятилетий фильм рассказывает о приключениях его жизни, пока, став взрослым и имея собственную семью, он не решает начать карьеру оператора новостей в Кабуле. «Мое детство, моя страна» — это не просто личное путешествие, а мощное исследование того, что было — и чего не было — достигнуто в Афганистане за последние 20 лет.