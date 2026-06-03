В ролях
Maurice White
Self - Earth, Wind & Fire, Bandleader
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Questlove
Композитор
Questlove, Ray Angry
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 59 минут
Год выпуска
2026
Премьера онлайн
7 июня 2026
Премьера в мире
3 июня 2026
Бюджет
$0
Производство
Word Is Bond, Broken Halo Entertainment, Fifth Season
Другие названия
Earth, Wind & Fire (To Be Celestial vs. That's the Weight of the World), Earth, Wind & Fire, Untitled Earth, Wind & Fire Documentary Project