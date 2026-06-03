Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой дикий друг. Возвращение домой» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Земля, ветер и огонь
8.5
Земля, ветер и огонь - Трейлер
Киноафиша Фильмы Земля, ветер и огонь
8.5

Земля, ветер и огонь

, 2026
Earth, Wind & Fire (To Be Celestial vs. That's the Weight of the World)
США / документальный, музыка
Трейлеры
Пойду 0
Не пойду 0
Постер фильма Земля, ветер и огонь
8.5
Пойду 0
Не пойду 0
Земля, ветер и огонь - Трейлер
Земля, ветер и огонь   Трейлер

В ролях

Verdine White
Self
Барак Обама
Барак Обама
Self
Мишель Обама
Self
Стиви Уандер
Self
Лайонел Ричи
Self
H.E.R.
H.E.R.
Self
Фли
Фли
Self
Андерсон Пак
Self
Maurice White
Self - Earth, Wind & Fire, Bandleader
Earth Wind & Fire
Self
Дэвид Фостер
Self
Philip Bailey
Self
Режиссер Questlove
Композитор Questlove, Ray Angry
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 7 июня 2026
Премьера в мире 3 июня 2026
Бюджет $0
Производство Word Is Bond, Broken Halo Entertainment, Fifth Season
Другие названия
Earth, Wind & Fire (To Be Celestial vs. That's the Weight of the World), Earth, Wind & Fire, Untitled Earth, Wind & Fire Documentary Project

Рейтинг фильма

8.5
Оцените 11 голосов
7.7 IMDb

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Земля, ветер и огонь - Трейлер
Земля, ветер и огонь Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Отпуск на всю голову
Отпуск на всю голову
2026, Россия, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Следом за MAX россиян лишили и ВКонтакте: что будет с уведомлениями и как теперь обновлять мессенджер на Android
Старые, гнутые ложки да вилки не выкидываю — приспособил для дачи и рад: 4 простых, но полезных совета
Не сатин, не поплин и не хлопок: умные хозяйки выбирают для постельного белья в жару эту невесомую ткань - прохладно даже в +35
«Бриллиантовую руку» обожают все, но иностранцы ставят на пьедестал совсем другую комедию СССР: у этого «шедевра» 8,3 на IMDb
Ефремов после развода лишился крыши над головой: теперь ютится в съёмной «двушке» с молодой актрисой
Ривз, Джекман и Кавилл утирают слезы: эти 3 голливудских хита оборвались на самом интересном — фанаты до сих пор требуют продолжения
Одна из лучших советских комедий получила на Западе жутко депрессивный постер: угадаете, какая? (Спойлер: не Гайдай!)
Аль Пачино, Робин Уильямс и 7,2 на IMDb: фильм, который Нолан считает «одной из моих самых личных картин», миллионы пропустили, а зря
Семенова пустили в расход — о худших героях «Невского» зрители долго не спорили: «Хотел выключить, когда он появлялся в кадре»
100% свежести, такого с «Домом дракона» не случалось годами: вышла самая рейтинговая серия по версии Rotten Tomatoes
«Терминатор», Сара Коннор и «аста ла виста, бэйби»: только люди старше 40 лет легко наберут 5 из 5 (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше