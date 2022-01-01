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Ангелы в Америке. Часть 2: Перестройка
Киноафиша Фильмы Ангелы в Америке. Часть 2: Перестройка
Angels in America, Part Two: Perestroika

Ангелы в Америке. Часть 2: Перестройка, 2017

2017 / Великобритания
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О фильме

Америка, середина 80-х, администрация Рейгана, эпидемия СПИДа. На этом фоне несколько жителей Нью-Йорка живут самой обычной жизнью, ежедневно решая вопросы жизни и смерти, любви и секса, ада и рая. Важная двухчастная пьеса 80-х годов об эпидемии СПИДа, написанная драматургом Тони Кушнером и экранизированная недавно в формате телесериала для канала HBO, возвращается на театральные подмостки — и вместе с ней на сцену Национального театра возвращается Эндрю Гарфилд в роли Прайора Уолтера. Режиссер постановки — Мэриэнн Эллиотт («Загадочное ночное убийство собаки»), лауреата премий Лоуренса Оливье и «Тони».

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Продолжительность 3 часа 30 минут
Год выпуска 2017
Возраст 18+
Прокатчик CoolConnections
Режиссер
Мэриэнн Эллиотт
В ролях
Эндрю Гарфилд
Эндрю Гарфилд
Нэйтан Лэйн
Нэйтан Стюарт-Джарретт
Нэйтан Стюарт-Джарретт
Рассел Тови
Рассел Тови
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ангелы в Америке. Часть 2: Перестройка 2 постера
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