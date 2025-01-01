Меню
Надин Лабаки
Награды
Награды и номинации Надин Лабаки
Nadine Labaki
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Надин Лабаки
Каннский кинофестиваль 2018
Приз жюри
Победитель
Приз Экуменического жюри
Победитель
Гражданская премия
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2011
Премия Франсуа Шале
Победитель
Приз экуменического жюри – особое упоминание
Победитель
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 2007
Золотая камера
Номинант
Премия C.I.C.A.E.
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2011
Приз зрительских симпатий
Победитель
