Киноафиша Персоны Надин Лабаки Награды

Награды и номинации Надин Лабаки

Каннский кинофестиваль 2018 Каннский кинофестиваль 2018
Приз жюри
Победитель
Приз Экуменического жюри
Победитель
Гражданская премия
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2011 Каннский кинофестиваль 2011
Премия Франсуа Шале
Победитель
Приз экуменического жюри – особое упоминание
Победитель
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 2007 Каннский кинофестиваль 2007
Золотая камера
Номинант
 Премия C.I.C.A.E.
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
 Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2011 Кинофестиваль в Торонто 2011
Приз зрительских симпатий
Победитель
