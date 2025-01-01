Меню
Персоны
Бенуа Жако
Награды
Награды и номинации Бенуа Жако
Benoît Jacquot
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Бенуа Жако
Каннский кинофестиваль 2016
Золотой глаз
Номинант
Золотой глаз
Номинант
Каннский кинофестиваль 2004
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 1998
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2014
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2006
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1999
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1997
Golden Lion
Номинант
Берлинале 2018
Лучший фильм
Номинант
Берлинале 2015
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 2012
Лучший фильм
Номинант
