Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Хитрый койот»
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Персоны
Ларри Карацевски
Награды
Награды и номинации Ларри Карацевски
Larry Karaszewski
О персоне
Награды
Награды и номинации Ларри Карацевски
Золотой глобус 1997
Лучший сценарий
Победитель
Лучший сценарий
Победитель
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Limited Series
Победитель
Outstanding Limited Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Limited Series
Победитель
Outstanding Limited Series
Победитель
Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
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