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Постер фильма Трудный ребенок 3
Постер фильма Трудный ребенок 3
Рейтинги
3.4 Рейтинг IMDb: 3.4
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Киноафиша Фильмы Трудный ребенок 3

Трудный ребенок 3

Problem Child 3: Junior in Love 18+
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Факты

О фильме

После поимки опасного рецидивиста и развода с Фло Бен Хили решает начать новую жизнь подальше от родного городка. Вместе с приемным сыном Джуниором, известным своими причудами, он переезжает в Мортвилль. Но и тут героев поджидает масса приключений, которые им устраивают разведенные женщины, положившие глаз на Бена, дедушка и одноклассники Джуниора, а еще – маленький дьяволенок в лице юной Трикси, дочери медсестры из местной школы.

  • Эми Ясбек, сыгравшая Фло Хили в первой части “Трудного ребенка”, в этой картине появляется в совершенно другой роли медсестры Энни Янг.
  • На номерном знаке машины Бена Хили написано “JNRS DAD”, что расшифровывается как “отец Джуниора” (Junior’s dad).
  • Если судить по достопримечательностям, которые Бен и Джуниор Хили видят по дороге в Мортвилль, можно предположить, что их маршрут ведет из Калифорнии во Флориду.
  • Игрушечная фигурка, которую Джуниор бьет током в рамках своего научного проекта, создана по образу антагониста из первого фильма – “убийцы с бабочкой”.
  • В этой части “Трудного ребенка” Бен Хили все еще водит тот самый джип, который он “одолжил” у соседа по имени Рой для того, чтобы успеть спасти Джуниора.

Малыш Хили учится в начальной школе и с трудом поддается воспитательному процессу. Учительница считает маленького хулигана исчадием ада. Родители едва успевают отбиваться от жалоб. Вдруг, неожиданно для всех и для себя, мальчишка влюбляется в одноклассницу по имени Тиффани. Но девочка его даже не замечает. Зато она весьма благосклонна к трем другим мальчикам, его постоянным соперникам. Это означает только одно — войну! Для начала наш герой решает как следует поколотить конкурентов. Кроме того, у него в запасе есть масса средств, чтобы доказать, что он самый лучший.

Страна США
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 1995
Премьера в мире 13 мая 1995
Производство MCA Television Entertainment (MTE), Telvan Productions, Robert Simonds Company
Другие названия
Problem Child 3: Junior in Love, Đứa Trẻ Rắc Rối 3, Ein Satansbraten ist verliebt, Este chico es un demonio 3, Far, mor og møgunge 3, Kochany urwis 3, Méchant garnement, Mi adorable criatura 3, Murelaps 3, O Pestinha 3, Piccola peste s'innamora, Problem Child 3, Problem Çocuk 3: Junior Aşık Oldu, Satungen blir kär, Talpig zűrben 3., Το τρομερό παιδί 3, Το τρομερό παιδί 3: Ο Τζούνιορ ερωτεύεται, Проблемна дитина 3, Трудный ребенок 3
Режиссер
Грег Биман
В ролях
Уильям Кэтт
Джастин Чэпман
Шерман Ховард
Кэролин Лоури
Эрик Эдвардс
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

3.4
Оцените 14 голосов
3.4 IMDb
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