Малыш Хили учится в начальной школе и с трудом поддается воспитательному процессу. Учительница считает маленького хулигана исчадием ада. Родители едва успевают отбиваться от жалоб. Вдруг, неожиданно для всех и для себя, мальчишка влюбляется в одноклассницу по имени Тиффани. Но девочка его даже не замечает. Зато она весьма благосклонна к трем другим мальчикам, его постоянным соперникам. Это означает только одно — войну! Для начала наш герой решает как следует поколотить конкурентов. Кроме того, у него в запасе есть масса средств, чтобы доказать, что он самый лучший.