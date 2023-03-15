Флоренс Пью и Эндрю Гарфилд договариваются о ролях в забавном и трогательном фильме о любви

По информации Deadline, Флоренс Пью и Эндрю Гарфилд ведут переговоры о том, чтобы сыграть главные роли в фильме We Live In Time («Мы живем во времени»).

Разработкой занимается StudioCanal, которая спродюсирует проект вместе со студией Sunny March. Режиссером выступит Джон Краули, наиболее известный по драме «Бруклин» и сериалу «Настоящий детектив». Сценарий пишет Ник Пэйн, ранее работавший над шоу «Корона» и «Страсть к приключениям». Функции исполнительного продюсера выполняет Бенедикт Камбербэтч.

Детали сюжета пока держатся в секрете, но фильм описывается как забавная, глубоко трогательная и захватывающая история любви. Съемки картины должны начаться в конце 2023 года.

Последним проектом Пью на данный момент является триллер «Чудо» от Netflix. В ближайшем будущем она появится в фильмах «Хороший человек» Зака Браффа и «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. Гарфилда же в последний раз можно было увидеть в сериале «Под знаменем небес» от канала FX. В будущем он планирует сняться в мини-сериале Hot Air («Пустая болтовня») от Дэвида Литча. Ранее актерам не доводилось сниматься вместе, но на прошедшей церемонии «Оскар» они вышли на сцену, чтобы объявить победителя в категории «Лучший оригинальный сценарий».