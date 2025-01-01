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Киноафиша Сериалы Константинополь

Константинополь (2025 - …)

Konstantinopol 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Иви
Продолжительность сериала 0 минут

О чем сериал

Ноябрь 1920 года. Белогвардеец Сергей Нератов прибывает в Константинополь вместе с остатками разгромленной армии Врангеля и потоком беженцев из Крыма. Он одинок и сломлен: за время революции и Гражданской войны он потерял всё — родных, дом, родину. Но именно Нератову предстоит стать опорой для русской эмиграции в изгнании.  В Константинополе, где беглецы надеялись найти убежище и свободу, их встречают с холодом и презрением. Для местных власти и общества русские — чужаки, нищие и ненужные. Но Нератов, офицер с твердыми принципами и непоколебимым чувством чести, не готов мириться с этим положением. В чужом и враждебном мире он берет на себя миссию — защитить соотечественников, сохранить достоинство и отстоять право русских беженцев на жизнь без унижения.

В ролях
В ролях
Александр Устюгов
Александр Устюгов
Кирилл Кяро
Кирилл Кяро
Азамат Нигманов
Азамат Нигманов
Вячеслав Чепурченко
Вячеслав Чепурченко
Сергей Марин
Сергей Марин
Вольфганг Черни
Вольфганг Черни
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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