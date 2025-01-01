Ноябрь 1920 года. Белогвардеец Сергей Нератов прибывает в Константинополь вместе с остатками разгромленной армии Врангеля и потоком беженцев из Крыма. Он одинок и сломлен: за время революции и Гражданской войны он потерял всё — родных, дом, родину. Но именно Нератову предстоит стать опорой для русской эмиграции в изгнании. В Константинополе, где беглецы надеялись найти убежище и свободу, их встречают с холодом и презрением. Для местных власти и общества русские — чужаки, нищие и ненужные. Но Нератов, офицер с твердыми принципами и непоколебимым чувством чести, не готов мириться с этим положением. В чужом и враждебном мире он берет на себя миссию — защитить соотечественников, сохранить достоинство и отстоять право русских беженцев на жизнь без унижения.