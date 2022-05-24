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Виктория Боня
Виктория Боня
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Виктория Боня
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Дата рождения
27 ноября 1979
Возраст
42 года
Знак зодиака
Стрелец
Биография Виктории Бони
Родилась 27 ноября 1979 года. Краснокаменск, СССР (Россия).
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Фильмография Виктории Бони
Максимальный удар
боевик, комедия
2017, Россия / США
3.0
Будь моим продюсером
комедия
2016, Россия
0.0
8 первых свиданий
комедия
2012, Россия
6.0
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«Большой позор»: Боня поставила зарвавшуюся Бородину на место
Телеведущая нелестно высказалась о бывшей коллеге.
Написать
24 мая 2022 11:50
В стиле Тимати: Боня засветилась с неизвестным мужчиной
Знаменитость интригует поклонников переменами в своей личной жизни.
Написать
9 февраля 2022 10:25
"Опыты с растениями": Собчак публично приложила съевшую кактус Боню
Треш-блогер Виктория Боня продвигает очередной зарубежный суперфуд для похудения, запрещенный в России. Она ест галлюциногенные кактусы и рассказывает об их "волшебных" свойствах. Мимо этой выходки Бони не смогла пройти журналистка и телеведущая Ксения Собчак.
Написать
6 февраля 2022 13:59
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