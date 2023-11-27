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Перекроила себя основательно: люди перестали узнавать звезду «Дома-2» после пластики за 20 млн рублей

27 ноября 2023 00:00
Перекроила себя основательно: люди перестали узнавать звезду «Дома-2» после пластики за 20 млн рублей

Новую внешность звезды экрана оценили далеко не все.

Имя Виктории Бони стало известно всей стране после шоу «Дом-2». Знаменитости так и не удалось найти любовь на телестройке, но с тех пор число ее поклонников лишь увеличивается.

О своей жизни Боня рассказывает в социальных сетях. В блоге она делится как успехами, так и неудачами. А не так давно похвасталась результатами пластической операции, которые шокировали фанатов.

Как рассказала звезда реалити-шоу, она обратилась к хирургу, который работал над внешностью Беллы Хадид и других знаменитостей. Но после манипуляций, которые обошлись ей более чем в 20 миллионов рублей, поклонники перестали уважать знаменитость. Как отмечают фанаты, Боня превратилась в совершенно другого человека. И преображение точно не сделало ее привлекательнее. Беспокоят перемены и саму Боню. По словам знаменитости, она переживает, что публика перестала ее узнавать.

«Начинаю волноваться, потому что ко мне подошла девушка, которая узнала мою кепку, а меня — нет... Не знаю, смеяться или плакать», — рассказала звезда экрана на своей странице.

Перекроила себя основательно: люди перестали узнавать звезду «Дома-2» после пластики за 20 млн рублей
Фото: соцсети, кадры из шоу "Дом 2" (2004-2021), Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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