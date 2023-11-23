Секрет кровной вражды: этот невзрачный мужчина из «Дома-2» навсегда поссорил Боню и Водонаеву

Так вот кого не поделили две фифы.

Во времена самой большой телестройки в стране Викторию Боню и Алену Водонаеву постоянно сравнивали. Это жутко бесило обеих, потому что каждая считала себя лучше, умнее, красивее оппонентки. Оказалось, Боня и Водонаева не поделили мужчину.

Может показаться, что это был образованный гений или олигарх. Но вовсе нет. Камнем преткновения стал еще один участник «Дома-2», скандалист и лентяй Степан Меньщиков. Его-то и увела у конкурентки Боня. И с «раздела» Меньщикова зародилась вражда двух дам, которая не утихает уже много лет.

Впоследствии, кстати, оказалось, что овчинка вовсе не стоила выделки, и Боня не зря бросила Меньщикова. Никаких выдающихся успехов скандалист после проекта не добился. Он работает ведущим мероприятий, а миллиардером, к сожалению, так и не стал.