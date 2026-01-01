Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Матильда Бундшух
Mathilde Bundschuh
Киноафиша
Персоны
Матильда Бундшух
Матильда Бундшух
Mathilde Bundschuh
Дата рождения
30 июля 1994
Возраст
31 год
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.0
Присяжный
(2020)
6.8
Считанные дни
(2011)
Фильмография Матильда Бундшух
Жанр
Все
Драма
Комедия
Год
Все
2020
2011
Все
2
Фильмы
1
Сериалы
1
Актер
2
7
Присяжный
комедия
2020, Германия
6.8
Считанные дни
Tage die bleiben
драма
2011, Германия
