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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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О персоне
Фильмография
Михаэль Кранц
Michael Kranz
Киноафиша
Персоны
Михаэль Кранц
Михаэль Кранц
Michael Kranz
Дата рождения
17 апреля 1983
Возраст
43 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Равенсбург, Баден-Вюртемберг, Германия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Путешественник
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.7
Белая лента
(2009)
7.1
Темный мир
(2013)
6.8
Считанные дни
(2011)
Фильмография Михаэль Кранц
5.9
Сигнал
драма, триллер, мистика, мини-сериал
2024, Германия
4.9
Юный вождь Виннету
Der junge Häuptling Winnetou
приключения, семейный, вестерн
2022, Германия
Смотреть трейлер
6.7
Октоберфест: Пиво и кровь
драма, исторический, мини-сериал
2020, Германия
6.6
Ограбление с ограничениями
Die Goldfische
комедия
2019, Германия
7.1
Темный мир
Finsterworld
драма
2013, Германия
6.8
Считанные дни
Tage die bleiben
драма
2011, Германия
На караю луга
AM ENDE DER WIESE / AT THE END OF THE MEADOW
документальный
2010, Германия
6.5
Нанга Парбат
Nanga Parbat
драма
2010, Германия
Смотреть трейлер
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