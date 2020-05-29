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Постер к сериалу Присяжный
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Киноафиша Сериалы Присяжный
Присяжный (2020 - …) Der Beischläfer
Год выпуска 2020
Страна Германия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Продолжительность 7 часов 0 минут
О чем сериал

Немецкий комедийный сериал «Присяжный» - это история о механике Чарльзе Менцингере, которому доверили роль присяжного заседателя мюнхенского окружного суда. У мужчины не было шансов уклониться от назначения, и он без особого желания смирился со своей участью. Однако тут Чарли понял, что его новая должность нравится ему гораздо больше, чем валяться под старыми итальянскими спортивными машинами своего приятеля Ксавье. Менцингер даже не представляет, какое влияние окажет на него этот период его жизни.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Лиза Биттер
Лиза Биттер
Маркус Столл
Хельмфрид фон Люттихау
Лилли Форгах
Флориан Яр
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Присяжный - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 6 эпизодов
 
Присяжный - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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