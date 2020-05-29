Немецкий комедийный сериал «Присяжный» - это история о механике Чарльзе Менцингере, которому доверили роль присяжного заседателя мюнхенского окружного суда. У мужчины не было шансов уклониться от назначения, и он без особого желания смирился со своей участью. Однако тут Чарли понял, что его новая должность нравится ему гораздо больше, чем валяться под старыми итальянскими спортивными машинами своего приятеля Ксавье. Менцингер даже не представляет, какое влияние окажет на него этот период его жизни.