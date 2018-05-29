«Три лица»: Рецензия Киноафиши

Приглашение на казнь

Иранский режиссёр Джафар Панахи представил в Каннах свой новый фильм «Три лица», который получил на Каннском фестивале приз за лучший сценарий. Сам он, конечно, не смог лично присутствовать на красной дорожке, так как с 2010 года находится под домашним арестом по обвинению в распространении антиправительственной пропаганды. Более того, постановщику законом запрещено снимать кино, однако за последние годы он умудрился тайно передать уже четыре свои работы на кинофестивали, а его прошлый фильм «Такси» и вовсе получил две награды на Берлинале. Создавать фильмы ему приходится в полевых условиях: то на собственной даче, то у себя дома, то в такси. В этот раз действие его фильма раскинулось на более широких пространствах. Разбираемся, что из этого получилось, в нашей рецензии.

Кадр из фильма «Три лица»

Неизвестная молодая девушка записывает на смартфон предсмертное послание, в котором рассказывает свою историю. Она мечтала стать актрисой, и ей даже удалось поступить в хороший университет в Тегеране. Однако девушка выросла в консервативных и патриархальных условиях, и отец семейства вместо учёбы решил выдать дочку замуж, наотрез отказавшись от переговоров. Тогда она решает свести счёты с жизнью, но делает это эффектно, обвинив во всём одну известную актрису в том, что та не отвечала на её звонки и поэтому не смогла приехать в деревню, чтобы уговорить родителей передумать (женщину из телевизора они бы явно послушали). Получив послание, актриса просит своего друга и коллегу Джафара Панахи (собственной персоной) отвезти её туда, где было записано видео и помочь выяснить, действительно ли девушка покончила с собой, или это был искусно проделанный трюк.

Кадр из фильма «Три лица»

В своих последних фильмах Панахи снимает максимально реалистично, можно сказать практически документально. Он умело смешивает реальность и вымысел, вводя публику в заблуждение. Актёры играют самих себя, всё происходящее кажется настолько настоящим, что в какой-то момент может показаться, что у фильма и вовсе не было сценария. Постановщик всегда обращается к простым жизненным сюжетам, щедро снабжая их иранским бытом, отчего фильмы дышат реализмом. Он рисует фундаментальный портрет современного иранского общества, особое внимание уделяя его изъянам, за что уже поплатился собственной свободой. Он пытается бороться с мышлением, раздавленным грузом навязанной диктатуры, он наделяет женщин правами и силой, которые так упорно у них отбирают, и он даёт людям возможность высказаться, когда этой возможности у них нет. Работы Панахи дышат искренностью, злободневностью и свободой, а сам он своей огромной силой духа прорубает небольшое окно, через которое мы можем заглянуть в закрытый и незнакомый нам мир, узрев его слабые стороны.

Кадр из фильма «Три лица»

Визуально картина отличается от предыдущих работ Панахи, снятых под домашним арестом. Это кино уже куда более уверенное и профессиональное. По движениям камеры и смене локаций заметно, что постановщик не сдаётся, а лишь крепнет и позволяет себе всё больше свободы и всё сильнее вырывается из-под государственного контроля. Как и его героиня, ищущая самые радикальные способы борьбы с загнивающей системой и пытающаяся сбежать от угнетающего заточения, он сам пытается освободиться и с каждым годом заходит всё дальше в достижении своей цели. Однако, если сравнивать «Три лица» с предыдущей работой режиссёра, то нельзя не отметить, что «Такси» было куда более многогранным, животрепещущим и увлекательным. Панахи, безусловно, снял хорошее кино, но в прошлый раз его откровенность как будто бы достигла своего предела, из-за чего его новому фильму немного не хватило запала. Тем не менее, если вы всё ещё не знакомы с творчеством одного из самых неординарных и, как бы странно ни было произносить это в ХХI веке, одного из немногих запрещённых режиссёров нашего времени, то сейчас самое время узнать его получше.

Кадр из фильма «Три лица»

Олеся Трошина

Расписание и покупка билетов на фильм «Три лица»