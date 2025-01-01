Меню
Джафар Панахи
Награды
Награды и номинации Джафара Панахи
Jafar Panahi
О персоне
Фильмография
Новости
Фотографии
Награды
Награды и номинации Джафара Панахи
Каннский кинофестиваль 2018
Лучший сценарий
Победитель
Лучший сценарий
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2011
Золотая карета
Победитель
Золотая карета
Победитель
Каннский кинофестиваль 2003
Особый приз жюри
Победитель
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 1995
Золотая камера
Победитель
Каннский кинофестиваль 2021
Золотой глаз
Номинант
Золотой глаз
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2022
Special Jury Prize
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2010
Lina Mangiacapre Award - Special Mention
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2000
Golden Lion
Победитель
Best Feature
Победитель
Sergio Trasatti Award
Победитель
OCIC Award - Honorable Mention
Победитель
UNICEF Award
Победитель
Берлинале 2015
Золотой берлинский медведь
Победитель
Соревнование
Победитель
Берлинале 2013
Лучший сценарий
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 2006
Гран-при жюри
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
