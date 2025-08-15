Победитель Каннского кинофестиваля 2025 года: вышел трейлер триллера «Простая случайность»

Меню
15 августа 2025 18:08
Фильм выйдет в российский прокат.

Кинокомпания Neon представила трейлер новой картины иранского режиссера Джафара Панахи «Простая случайность», которая на минувшем Каннском кинофестивале удостоилась «Золотой пальмовой ветви». На Rotten Tomatoes фильм имеет 100% «свежести» на основе 45 рецензий иностранных обозревателей. Театральный релиз в России состоится 23 октября. Дистрибуцией занимается «Русский Репортаж».

По сюжету мужчина Вахид (Вахид Мобассери), в прошлом отправленный в тюрьму за требование выплатить ему зарплату, полагает, что нашел человека, который пытал его во время заключения. Стремясь отомстить, Вахид похищает своего обидчика, чтобы затем закопать того заживо в пустыне. Но в последний момент у персонажа Мобассери возникает подозрение, что он схватил не того человека. Пытаясь рассеять свои сомнения, Вахид обращается за помощью к свадебному фотографу Шиве (Марьям Афшари), которая сидела в той же тюрьме. В это время Шива делает фотосессию для молодоженов (Хадис Пакбатен и Маджид Панахи). В дальнейшем ситуация становится все более напряженной.

«Вероятно, это наиболее политический фильм Панахи на данный момент. “Простая случайность” — дерзкое порицание авторитаризма, которое в то же время отличается развлекательной ценностью захватывающего триллера», — гласит консенсус критиков на Rotten Tomatoes.

Фото: Neon
Юрий Волошин
