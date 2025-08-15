Победитель Каннского кинофестиваля 2025 года: вышел трейлер триллера «Простая случайность»

Кинокомпания Neon представила трейлер новой картины иранского режиссера Джафара Панахи «Простая случайность», которая на минувшем Каннском кинофестивале удостоилась «Золотой пальмовой ветви». На Rotten Tomatoes фильм имеет 100% «свежести» на основе 45 рецензий иностранных обозревателей. Театральный релиз в России состоится 23 октября. Дистрибуцией занимается «Русский Репортаж».

По сюжету мужчина Вахид (Вахид Мобассери), в прошлом отправленный в тюрьму за требование выплатить ему зарплату, полагает, что нашел человека, который пытал его во время заключения. Стремясь отомстить, Вахид похищает своего обидчика, чтобы затем закопать того заживо в пустыне. Но в последний момент у персонажа Мобассери возникает подозрение, что он схватил не того человека. Пытаясь рассеять свои сомнения, Вахид обращается за помощью к свадебному фотографу Шиве (Марьям Афшари), которая сидела в той же тюрьме. В это время Шива делает фотосессию для молодоженов (Хадис Пакбатен и Маджид Панахи). В дальнейшем ситуация становится все более напряженной.

«Вероятно, это наиболее политический фильм Панахи на данный момент. “Простая случайность” — дерзкое порицание авторитаризма, которое в то же время отличается развлекательной ценностью захватывающего триллера», — гласит консенсус критиков на Rotten Tomatoes.