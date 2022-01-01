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Бехназ Джафари

Behnaz Jafari
Бехназ Джафари
Бехназ Джафари Behnaz Jafari
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Карьера
Актриса
Биография Бехназ Джафари

Родилась в 1975 году. Тегеран, Иран.

Фильмография Бехназ Джафари
Ялда - ночь прощения
Ялда - ночь прощения
драма 2019, Иран / Франция / Германия / Швейцария / Люксембург / Ливан
6.0
Три лица
Три лица
драма 2018, Иран
6.0
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