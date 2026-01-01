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Шон Сайпос
Shaun Sipos
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Персоны
Шон Сайпос
Шон Сайпос
Shaun Sipos
Дата рождения
30 октября 1981
Возраст
44 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Актерское амплуа
Герой триллеров
,
Драматический актёр
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
8.2
Джек Ричер
(2022)
7.8
Тайны Смолвиля
(2001)
7.2
Внешние сферы
(2022)
Фильмография Шон Сайпос
5.9
Черный бриллиант
Black Diamond
триллер
2025, США
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
8.2
Джек Ричер
боевик, триллер, драма, криминал
2022, США
7.2
Внешние сферы
драма, детектив
2022, США
5.3
Ночные налётчики
Night Raiders
боевик, фантастика, триллер
2021, Канада / Новая Зеландия
7
Криптон
драма, боевик, фантастика
2018, США
4.4
Оставшийся
The Remaining
ужасы, триллер
2014, США
Смотреть трейлер
5.6
Техасская резня бензопилой 3D
The Texas Chainsaw 3D
детектив, триллер, ужасы
2013, США
Смотреть трейлер
6.2
Ярость
Rampage
драма, боевик
2009, Германия / Канада
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Новости о Шон Сайпос
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