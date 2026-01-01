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Эмманюэль Муре
Emmanuel Mouret
Киноафиша
Персоны
Эмманюэль Муре
Эмманюэль Муре
Emmanuel Mouret
Дата рождения
30 июня 1970
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
6.9
Что мы говорим, что мы делаем
(2020)
6.9
Мадемуазель де Жонкьер
(2018)
6.9
Хроника случайной связи
(2022)
Фильмография Эмманюэль Муре
6.6
Три подруги
Trois amies
комедия, драма, мелодрама
2024, Франция
Смотреть трейлер
6.9
Хроника случайной связи
Chronique d'une liaison passagère
комедия, мелодрама
2022, Франция
6.9
Что мы говорим, что мы делаем
Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait
драма, мелодрама
2020, Франция
6.9
Мадемуазель де Жонкьер
Mademoiselle de Joncquières
драма, мелодрама
2018, Франция
6
Каприз
Caprice
мелодрама, комедия
2015, Франция
6.5
Искусство любить
L'art d'aimer
комедия
2011, Франция
Смотреть трейлер
6.8
Давайте поцелуемся
Un baiser s'il vous plaît
комедия, мелодрама
2007, Франция
6.2
Перемена адреса
Changement d'Adresse
комедия
2006, Франция
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