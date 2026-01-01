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Награды и номинации Эмманюэль Муре

Emmanuel Mouret
Награды и номинации Эмманюэль Муре
Каннский кинофестиваль 2022 Каннский кинофестиваль 2022
Квир-пальма
Номинант
Каннский кинофестиваль 2006 Каннский кинофестиваль 2006
Премия C.I.C.A.E.
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2024 Венецианский кинофестиваль 2024
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2007 Венецианский кинофестиваль 2007
Best Film (Venice Days)
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2018 Кинофестиваль в Торонто 2018
Премия "Платформа"
Номинант
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