Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Эмманюэль Муре
Награды
Награды и номинации Эмманюэль Муре
Emmanuel Mouret
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Эмманюэль Муре
Каннский кинофестиваль 2022
Квир-пальма
Номинант
Каннский кинофестиваль 2006
Премия C.I.C.A.E.
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2024
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2007
Best Film (Venice Days)
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2018
Премия "Платформа"
Номинант
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