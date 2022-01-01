Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Ариан Аскарид
Ариан Аскарид
Ariane Ascaride
О персоне
Фильмография
Награды и номинации
Вопросы и ответы
Ариан Аскарид
Ariane Ascaride
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
10 октября 1954
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Биография Ариан Аскарид
Родилась 10 октября 1954 года. Марсель, Франция.
Развернуть
Фильмография Ариан Аскарид
Молитва во имя Бога
драма
2019, Франция
6.0
Вилла
драма
2017, Франция
6.0
Наследники
драма
2014, Франция
6.0
Армия преступников
военный, исторический, драма
2009, Франция
7.0
Леди Джейн
драма
2008, Франция
6.0
Перемена адреса
комедия
2006, Франция
5.0
Мисс Монтиньи
драма
2005, Бельгия / Франция / Великобритания / Люксембург
6.0
Вышивальщицы
драма, мелодрама
2004, Франция
6.0
Все фильмы
Related video
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко