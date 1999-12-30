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Анастасия Добрынина
Анастасия Добрынина
О персоне
Фильмография
Анастасия Добрынина
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Дата рождения
30 декабря 1999
Возраст
22 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Биография Анастасии Добрыниной
Родилась 30 декабря 1999 года. Москва, Россия.
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Фильмография Анастасии Добрыниной
Частное пионерское 3
детский, приключения
2017, Россия
6.0
Семицветик
мелодрама
2014, Россия
0.0
Реальная сказка
драма, комедия
2011, Россия
6.0
Снежный ангел
комедия
2008, Россия
6.0
Кука
драма, мелодрама
2007, Россия
7.0
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