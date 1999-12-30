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Анастасия Добрынина

Анастасия Добрынина
Анастасия Добрынина
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Дата рождения
30 декабря 1999
Возраст
22 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Биография Анастасии Добрыниной

Родилась 30 декабря 1999 года. Москва, Россия.

Фильмография Анастасии Добрыниной
Частное пионерское 3
Частное пионерское 3
детский, приключения 2017, Россия
6.0
Семицветик
мелодрама 2014, Россия
0.0
Реальная сказка
Реальная сказка
драма, комедия 2011, Россия
6.0
Снежный ангел
Снежный ангел
комедия 2008, Россия
6.0
Кука
Кука
драма, мелодрама 2007, Россия
7.0
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