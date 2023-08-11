Стала «провинциальной теткой»: повзрослевшую Куку красавицей не назовешь

Анастасия Добрынина стала звездой в 2007 году после выхода на экраны душещипательной драмы «Кука». С тех прошло немало времени, и актриса, покорившая зрителей, изменилась до неузнаваемости.

Знаменитость продолжила активно сниматься. Из-за плотного рабочего графика юная артистка с трудом окончила школу, а после поступила во ВГИК. Сегодня она остается востребованной у режиссеров актрисой. Известна Добрынина еще и тем, что читает под музыку стихи собственного сочинения.

Любопытно, что артистка, которой всего 23 года, выглядит гораздо моложе своих лет. И на роли соблазнительных красоток рассчитывать ей явно не приходится.