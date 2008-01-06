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Постер сериала Снежный ангел
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Киноафиша Сериалы Снежный ангел

Снежный ангел (2008 - 2008)

Snezhnyj angel 18+
Год выпуска 2008
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 41 минута
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 3 часа 22 минуты

О чем сериал

Лирическая история об успешной, но одинокой девушке и неожиданных переменах, которые ждут её в самую волшебную ночь в году. Майя (Виктория Толстоганова) живёт в Москве, хорошо зарабатывает и мирно сосуществует с коллегами. Вот только каждый год подружки безуспешно пытаются затащить её на какую-нибудь новогоднюю вечеринку, где героиня может встретить перспективного холостяка. Чтобы не проходить через вынужденные знакомства, Майя придумала идеальный ход — Новый год она всегда встречает в Питере в компании любимой тётушки. Но в этот раз судьба приготовила сюрприз для одиночки — в своей квартире девушка обнаруживает маленькую девочку. Теперь Майе придётся срочно сменить планы и разбираться с ребёнком, похожим на сказочного купидона.

В ролях
В ролях
Александр Балуев
Александр Балуев
Виктория Толстоганова
Виктория Толстоганова
Дмитрий Певцов
Дмитрий Певцов
Евгения Добровольская
Евгения Добровольская
Станислав Дужников
Станислав Дужников
Валентина Ананьина
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.9 IMDb
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Сезоны
Снежный ангел - Сезон 1 Сезон 1
2008, 2 эпизода
 
Отзывы о сериале
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Кадры из сериал
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