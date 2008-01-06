Лирическая история об успешной, но одинокой девушке и неожиданных переменах, которые ждут её в самую волшебную ночь в году. Майя (Виктория Толстоганова) живёт в Москве, хорошо зарабатывает и мирно сосуществует с коллегами. Вот только каждый год подружки безуспешно пытаются затащить её на какую-нибудь новогоднюю вечеринку, где героиня может встретить перспективного холостяка. Чтобы не проходить через вынужденные знакомства, Майя придумала идеальный ход — Новый год она всегда встречает в Питере в компании любимой тётушки. Но в этот раз судьба приготовила сюрприз для одиночки — в своей квартире девушка обнаруживает маленькую девочку. Теперь Майе придётся срочно сменить планы и разбираться с ребёнком, похожим на сказочного купидона.