Малышка из фильма «Кука» стала совсем взрослой: вы вряд ли узнаете ее на фото

Анастасия Добрынина прославилась в 2007 году, исполнив главную роль в драме «Кука». Юная артистка покорила зрителей и критиков своей талантливой игрой и детской непосредственностью. Яркий триумф позволил артистке связать свою жизнь с кинематографом, и сегодня она продолжает покорять отечественные сериалы.

Так, зрители могли видеть Добрынину в мини-сериале «Красавчик» и в серии фильмов «Частное пионерское». Всего же в послужном списке артистки насчитывается уже 30 различных проектов.

Успехами звезда экрана делится в своих социальных сетях, где на нее подписано свыше двух тысяч пользователей. Поклонники внимательно следят за жизнью Добрыниной, но многие отмечают, как сильно она изменилась за прошедшие годы. В страдающей от лишнего веса актрисе лишь преданные фанаты теперь узнают самостоятельную сиротку Куку.