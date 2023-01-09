Малышка из фильма «Кука» стала совсем взрослой: вы вряд ли узнаете ее на фото
В конце декабря артистка отмечает свой 23-й день рождения.
Анастасия Добрынина прославилась в 2007 году, исполнив главную роль в драме «Кука». Юная артистка покорила зрителей и критиков своей талантливой игрой и детской непосредственностью. Яркий триумф позволил артистке связать свою жизнь с кинематографом, и сегодня она продолжает покорять отечественные сериалы.
Так, зрители могли видеть Добрынину в мини-сериале «Красавчик» и в серии фильмов «Частное пионерское». Всего же в послужном списке артистки насчитывается уже 30 различных проектов.
Успехами звезда экрана делится в своих социальных сетях, где на нее подписано свыше двух тысяч пользователей. Поклонники внимательно следят за жизнью Добрыниной, но многие отмечают, как сильно она изменилась за прошедшие годы. В страдающей от лишнего веса актрисе лишь преданные фанаты теперь узнают самостоятельную сиротку Куку.
«Совсем изменилась», «Ей бы похудеть...», «Очень красивая девочка, но лишний вес все портит», — признаются пользователи Сети.