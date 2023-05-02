Сошла с картин великих художников: озорную крепышку Куку не узнать

Мелодрама «Кука», рассказывающая о судьбе маленькой сироты, никого не оставила равнодушным. А зрители и режиссеры, пораженные талантом юной Анастасии Добрыниной, хотели чаще видеть ее в новых проектах.

Слава, обрушившаяся на малышку, оказалась ошеломительной, но все же не смогла испортить начинающую артистку. Девочка снималась в популярных телесериалах, таких как «Моя прекрасная няня» и «Охота на изюбря», а также принимала участие в озвучке иностранных фильмов. Повзрослев, она с легкостью поступила во ВГИК и стала настоящим профессионалом своего дела.

Но сегодня Анастасию не могут узнать даже преданные поклонники. Из озорной крепышки она превратилась в героиню картин Питера Рубенса. У актрисы женственная фигура, пухлые щечки и бездонные голубые глаза. Красавица совершенствует свои навыки на театральных подмостках и пробует силы в музыке. Добрынина поет под гитару и даже выпускает песни, которые пока не пользуются широкой популярностью.