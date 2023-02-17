Любознательной Маше не сидится на месте, и она постоянно находит приключения. Рядом с ней всегда находится друг Медведь, который иногда применяет весьма нестандартные способы, чтобы утихомирить девочку. Так, оказавшись в кинотеатре, ему пришлось примотать Машу к креслу, чтобы она перестала бегать туда-сюда за едой и напитками. Но косолапый не всегда так строг и с радостью обучает Машу всему, что знает сам. Именно благодаря ему Маша освоила ролики и научилась сочинять музыку… на сосульках. В общем, скучать друзьям некогда, ведь Маша постоянно попадает в интересные истории, находить выход из которых помогает её лучший друг Медведь.