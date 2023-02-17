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Постер сериала Маша и медведь: Анимашки
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Киноафиша Сериалы Маша и медведь: Анимашки

Маша и медведь: Анимашки (2023 - 2024)

Masha i Medved: Animashki 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 минуты
Стрим-сервис YouTube Premium
Продолжительность сериала 52 минуты

О чем сериал

Любознательной Маше не сидится на месте, и она постоянно находит приключения. Рядом с ней всегда находится друг Медведь, который иногда применяет весьма нестандартные способы, чтобы утихомирить девочку. Так, оказавшись в кинотеатре, ему пришлось примотать Машу к креслу, чтобы она перестала бегать туда-сюда за едой и напитками. Но косолапый не всегда так строг и с радостью обучает Машу всему, что знает сам. Именно благодаря ему Маша освоила ролики и научилась сочинять музыку… на сосульках. В общем, скучать друзьям некогда, ведь Маша постоянно попадает в интересные истории, находить выход из которых помогает её лучший друг Медведь.

В ролях
В ролях
Алина Кукушкина
Борис Кутневич
Артём Божутин
Артём Божутин
Юлия Зуникова
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Маша и медведь: Анимашки - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 26 эпизодов
 
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