Мари Драгокоупилова
Marie Drahokoupilová
Киноафиша
Персоны
Мари Драгокоупилова
Мари Драгокоупилова
Marie Drahokoupilová
Дата рождения
12 июня 1941
Возраст
84 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Актёр ужасов
Популярные фильмы
7.2
Моргиана
(1972)
5.8
Соло для слона с оркестром
(1975)
Фильмография Мари Драгокоупилова
Жанр
Все
Драма
Комедия
Криминал
Семейный
Ужасы
Год
Все
1975
1972
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
5.8
Соло для слона с оркестром
Cirkus v cirkuse
семейный, комедия
1975, СССР / Чехословакия
7.2
Моргиана
Morgiana
криминал, драма, ужасы
1972, Чехословакия
