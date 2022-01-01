Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Адриан Ластра
Адриан Ластра
Adrián Lastra
О персоне
Фильмография
Адриан Ластра
Adrián Lastra
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
26 февраля 1984
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Место рождения
Мадрид, Испания
Рост
174 см
Биография Адриана Ластры
Родился 26 февраля 1984 года. Мадрид, Испания.
Развернуть
Фильмография Адриана Ластры
Пока свадьба не разлучит нас
комедия
2020, Испания
5.0
Кузены
мелодрама, комедия
2011, Испания
6.0
Все фильмы
Related video
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Вот о чем Гурченко мечтала до конца жизни – но так и не получила
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»
Вот какая советская актриса разделась для американского Playboy: фото
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Помните Надю из «Закрытой школы»? От милой девочки ничего не осталось
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Проклятие или совпадение? Актеры «Мажора» умирают один за другим