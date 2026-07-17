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Скоро в прокате «Мой дикий друг. Возвращение домой»
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Ни с тобой, ни без меня
Ни с тобой, ни без меня
, 2026
Ni contigo ni sin mí
Испания
Пойду
0
Не пойду
0
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Адриан Ластра
Rober
Горка Очоа
Ernesto
Иван Санчес
Osvaldo
Мануэла Вельес
Toñi
Cristina Maisonnave
Laura
Режиссер
Мария Руиз
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Испания
Год выпуска
2026
Премьера в мире
17 июля 2026
Дата выхода
17 июля 2026
Испания
Производство
A Contracorriente Films, Secuoya Studios, Álamo Producciones Audiovisuales
Другие названия
Ni contigo ni sin mí
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