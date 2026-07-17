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Постер фильма Ни с тобой, ни без меня
Киноафиша Фильмы Ни с тобой, ни без меня

Ни с тобой, ни без меня

, 2026
Ni contigo ni sin mí
Испания
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Постер фильма Ни с тобой, ни без меня
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В ролях

Адриан Ластра
Адриан Ластра
Rober
Горка Очоа
Горка Очоа
Ernesto
Иван Санчес
Osvaldo
Мануэла Вельес
Мануэла Вельес
Toñi
Cristina Maisonnave
Laura
Режиссер Мария Руиз
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания
Год выпуска 2026
Премьера в мире 17 июля 2026
Дата выхода
17 июля 2026 Испания
Производство A Contracorriente Films, Secuoya Studios, Álamo Producciones Audiovisuales
Другие названия
Ni contigo ni sin mí

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