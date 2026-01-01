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Мануэла Вельес
Мануэла Вельес Manuela Vellés
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Мануэла Вельес

Manuela Vellés

Дата рождения
16 января 1987
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Романтическая актриса

Биография Мануэлы Вельес

Родилась 16 января 1987 года. Мадрид, Испания.

Популярные фильмы

Галерея Вельвет 7.5
Галерея Вельвет (2014)
Захват 7.0
Захват (2010)
6.8
Четыре стены (2025)

Фильмография Мануэлы Вельес

Ни с тобой, ни без меня 3.7
Ни с тобой, ни без меня Ni contigo ni sin mí
2026, Испания
6.8
Четыре стены Cuatro paredes
драма 2025, Испания
Свободное падение 5.9
Свободное падение Free Falling
драма 2024, Испания
Открытое море 6.6
Открытое море
драма, криминал, детектив 2019, Испания
Муза смерти 5.9
Муза смерти Muse
триллер 2017, Испания
Смотреть трейлер Рецензия
Галерея Вельвет 7.5
Галерея Вельвет
драма 2014, Испания
Захват 7
Захват Secuestrados
триллер 2010, Испания
Смотреть трейлер
Беспокойная Анна 6.4
Беспокойная Анна Caótica Ana / Caotica Ana
мелодрама, комедия, драма 2007, Испания
Смотреть трейлер
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