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Мануэла Вельес
Manuela Vellés
Киноафиша
Персоны
Мануэла Вельес
Мануэла Вельес
Manuela Vellés
Дата рождения
16 января 1987
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Романтическая актриса
Биография Мануэлы Вельес
Родилась 16 января 1987 года. Мадрид, Испания.
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Популярные фильмы
7.5
Галерея Вельвет
(2014)
7.0
Захват
(2010)
6.8
Четыре стены
(2025)
Фильмография Мануэлы Вельес
3.7
Ни с тобой, ни без меня
Ni contigo ni sin mí
2026, Испания
6.8
Четыре стены
Cuatro paredes
драма
2025, Испания
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Свободное падение
Free Falling
драма
2024, Испания
6.6
Открытое море
драма, криминал, детектив
2019, Испания
5.9
Муза смерти
Muse
триллер
2017, Испания
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.5
Галерея Вельвет
драма
2014, Испания
7
Захват
Secuestrados
триллер
2010, Испания
Смотреть трейлер
6.4
Беспокойная Анна
Caótica Ana / Caotica Ana
мелодрама, комедия, драма
2007, Испания
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