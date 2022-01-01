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Мануэла Вельес
Мануэла Вельес
Manuela Vellés
О персоне
Фильмография
Мануэла Вельес
Manuela Vellés
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Дата рождения
16 января 1987
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Биография Мануэлы Вельес
Родилась 16 января 1987 года. Мадрид, Испания.
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Фильмография Мануэлы Вельес
Муза смерти
триллер
2017, Испания
6.0
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