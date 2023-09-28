В ролях
Хулиан Лопес
El Alber 'Elpho-K'
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
David Galán Galindo
Сценарист
David Galán Galindo, María José Moreno, Fernando Hernández Barral
Композитор
Javier Colmen, Eric Cunningham
Детали фильма
Страна
Испания
Продолжительность
1 час 59 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
28 сентября 2023
Дата выхода
|5 апреля 2024
|Андорра
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|5 апреля 2024
|Испания
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|12
Сборы в мире
$285 229
Производство
Amazon Prime Video, Enrique Cerezo Producciones Cinematográficas S.A., Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA)
Другие названия
Matusalén, Matusalen, Methuselah