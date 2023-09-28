Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Мат Шаленз
5.1
Киноафиша Фильмы Мат Шаленз
5.1

Мат Шаленз

, 2023
Matusalén
Испания / комедия / 18+
Постер фильма Мат Шаленз
5.1

В ролях

Альберто Сан Хуан
Альберто Сан Хуан
Хорхе Санс
Карлос Аресес
Карлос Аресес
Роберто Аламо
Мария Барранко
Charo
Антонио Ресинес
Emiliano
Адриан Ластра
Адриан Ластра
Алисия Рубио
Мирен Ибаргурен
Мирен Ибаргурен
Amaia
Хулиан Лопес
El Alber 'Elpho-K'
Эмилио Буале
Рауль Симас
Anselmo
Режиссер David Galán Galindo
Сценарист David Galán Galindo, María José Moreno, Fernando Hernández Barral
Композитор Javier Colmen, Eric Cunningham
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 28 сентября 2023
Дата выхода
5 апреля 2024 Андорра
5 апреля 2024 Испания 12
Сборы в мире $285 229
Производство Amazon Prime Video, Enrique Cerezo Producciones Cinematográficas S.A., Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA)
Другие названия
Matusalén, Matusalen, Methuselah

Рейтинг фильма

5.1
Оцените 12 голосов
5.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 29 апреля 2025

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Мой папа - медведь 2
Мой папа - медведь 2
2026, Россия, комедия, семейный
Бегущая
Бегущая
2026, США, боевик, триллер
Не по-детски
Не по-детски
2026, Россия, комедия, мелодрама
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Тони
Тони
2026, США, биография, драма
Натираю кухонные полотенца мылом и отправляю в пакет: жир, кофе, ягоды — все пятна сходят уже через 5 минут
Гель-лак — прошлый век: новый хит осени-2026 затмил "колхозные" покрытия — держится до 4-х недель и выглядит стильно
Можно ли запускать стиральную машину подряд по пять раз на дню: запомните раз и навсегда, расскажите друзьям
Если бы «Место встречи изменить нельзя» снимали в 2026-м: нашла идеальных кандидатов на роль Жеглова и Шарапова
«Мне понравилось, но…»: Безруков посмотрел «Одиссею», но россиянам – не советует (у шедевра Нолана есть одна серьезная проблема)
В США сняли ремейк этого советского фильма — и только опозорились: добавили монстров, но от рейтинга 4,3 на IMDb они не спасли
Школьные годы чудесны... или все-таки ужасны? В этих 5 дорамах не дают четкий ответ, зато №4 – копия «Назад в будущее»
«Метод» смотрели все, но этот сериал с Хабенским заслуживает не меньше славы: 8,6 на Иви за оммаж «Служебному роману»
«Блич» заканчивается, а на замену ему уже нашли 5 аниме: некоторые считают их даже круче (готовьтесь спорить)
«Что такое осень? Это тесты»: угадайте мульт СССР по меланхоличному кадру — на 5 из 5 ответят только знатоки
Немцы сняли фильм о Второй мировой — и сразили всех наповал: «западает в душу», хотя в прокате собрал всего 3,7 млн долларов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше