«Ягуар» — испанский сериал, созданием которого занимается американский стриминговый сервис Netflix. События шоу происходят в шестидесятых годах и фокусируются на женщине, пережившей Холокост. По ходу развития событий она присоединяется к группе шпионов, которые разыскивают бывших нацистов по всему миру с целью предать их полноценному суду и отправить за решетку. Со временем становится понятно, что даже после падения Третьего рейха бывшие единомышленники Гитлера продолжают представлять опасность для невинных людей.