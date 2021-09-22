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Постер к сериалу Ягуар
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Киноафиша Сериалы Ягуар
Ягуар (2021 - …) Jaguar 16+
Год выпуска 2021
Страна Испания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 4 часа 48 минут
О чем сериал

«Ягуар» — испанский сериал, созданием которого занимается американский стриминговый сервис Netflix. События шоу происходят в шестидесятых годах и фокусируются на женщине, пережившей Холокост. По ходу развития событий она присоединяется к группе шпионов, которые разыскивают бывших нацистов по всему миру с целью предать их полноценному суду и отправить за решетку. Со временем становится понятно, что даже после падения Третьего рейха бывшие единомышленники Гитлера продолжают представлять опасность для невинных людей.

Ягуар - трейлер
Ягуар
трейлер
В ролях Персонажи
Автор идеи
Джема Р. Нейра
Рамон Кампос
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Адриан Ластра
Адриан Ластра Sordo
Бланка Суарес
Бланка Суарес Isabel Garrido
Франсеск Гарридо Marsé
Оскар Касас Castro
Иван Маркос Lucena
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Ягуар - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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