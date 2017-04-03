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Постер к сериалу Консультант
Постер к сериалу Консультант
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Киноафиша Сериалы Консультант
Консультант (2017 - 2019) Консультант 16+
Год выпуска 2017
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 50 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность 16 часов 40 минут
О чем сериал

Действие сериала разворачивается в 1990 году в провинциальном городе Полынске, куда приезжает московский психолог Вячеслав Широков, чтобы подтвердить или опровергнуть вину мужчины, подозреваемого в нескольких убийствах.  Широков — настоящий профессионал своего дела, но порой его ум и внимательность раздражают сотрудников следственных органов, которые хотят как можно скорее закрыть дело. Широков вынужден сотрудничать со следователем Брагиным, который явно его недолюбливает, но для Широкова главное — докопаться до правды и найти преступника.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Светлана Иванова
Светлана Иванова Валентина Колечкина, судмедэксперт
Кирилл Кяро
Кирилл Кяро Вячеслав Александрович Широков, эксперт-консультант, психолог
Федор Лавров
Федор Лавров Игорь Коломейчик, пожарный инспектор
Елена Великанова
Екатерина Вуличенко
Екатерина Вуличенко
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Консультант - Сезон 1 Сезон 1
2017, 10 эпизодов
 
Консультант - Сезон 2 Сезон 2
2019, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
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