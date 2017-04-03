Действие сериала разворачивается в 1990 году в провинциальном городе Полынске, куда приезжает московский психолог Вячеслав Широков, чтобы подтвердить или опровергнуть вину мужчины, подозреваемого в нескольких убийствах. Широков — настоящий профессионал своего дела, но порой его ум и внимательность раздражают сотрудников следственных органов, которые хотят как можно скорее закрыть дело. Широков вынужден сотрудничать со следователем Брагиным, который явно его недолюбливает, но для Широкова главное — докопаться до правды и найти преступника.