Сериал «Станица» рассказывает о реальных событиях, произошедших на Кубани в 2010 году. Станица Лощинская процветает благодаря клану Волковых, построивших свой бизнес в лихие 90-е. Состоятельная семья имеет на селе наибольшую власть, и ни местное самоуправление, ни правоохранительные органы не могут им указывать. На побои, убийства и другие преступления предпринимателей большинству местных жителей приходится закрывать глаза, пока однажды не приезжает безработная Марина Горобец, чтобы проведать свою дочь-студентку.