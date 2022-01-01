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Киноафиша Сериалы Станица
Станица (2013 - ) Станица 16+
Год выпуска 2013
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал Первый канал
Продолжительность 10 часов 24 минуты
О чем сериал

Сериал «Станица» рассказывает о реальных событиях, произошедших на Кубани в 2010 году. Станица Лощинская процветает благодаря клану Волковых, построивших свой бизнес в лихие 90-е. Состоятельная семья имеет на селе наибольшую власть, и ни местное самоуправление, ни правоохранительные органы не могут им указывать. На побои, убийства и другие преступления предпринимателей большинству местных жителей приходится закрывать глаза, пока однажды не приезжает безработная Марина Горобец, чтобы проведать свою дочь-студентку.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Мария Шукшина
Мария Шукшина
Нина Усатова
Нина Усатова
Евгений Сидихин
Евгений Сидихин
Николай Добрынин
Николай Добрынин
Сергей Никоненко
Сергей Никоненко
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Станица - Сезон 1 Сезон 1
TBA, 12 эпизодов
 
Кадры из сериала
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