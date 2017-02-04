Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Коты Эрмитажа" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Теща-командир
1 постер
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Теща-командир

Теща-командир (2017 - 2017)

Теща-командир 12+
Год выпуска 2017
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 1 час 40 минут
О чем сериал

«Катвас» – так за глаза сотрудники агентства недвижимости называют свою грозную начальницу Катерину Васильевну Тихонову, которая никому не дает спуску, в особенности – своему зятю Юрию. Катерина считает, что Юра недостоин ее дочки Гали, и делает все для того, чтобы их развести. Увлеченная работой и семейными проблемами, Катерина даже не замечает, что в нее влюблен ее личный шофер Максим. Но гордость и предубеждение управляют ее чувствами и здесь. Чтобы найти свое счастье и окончательно не разрушить счастье дочери, Катерине придется наступить на горло собственным принципам.

В ролях
В ролях
Павел Савинков
Павел Савинков
Михаил Богдасаров
Михаил Богдасаров
Максим Дрозд
Максим Дрозд
Антон Тузиков
Всеволод Макаров
Никита Санаев
Никита Санаев
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Теща-командир - Сезон 1 Сезон 1
2017, 2 эпизода
 
Кадры из сериала
Related video
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Приложение киноафиши