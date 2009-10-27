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Киноафиша Сериалы Подруга банкира

Подруга банкира (2009 - 2009)

Подруга банкира 16+
Год выпуска 2009
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 6 часов 40 минут
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О чем сериал

Эта история стала продолжением многосерийного проекта «Примадонна». Сериал снят по мотивам произведения Дмитрия Иванова «Примадонна. Банкирша. Шлюха». Зоя Братчик всегда всего добивалась самостоятельно. Она в одиночку справлялась с жизненными трудностями, строила бизнес, поднимала дочь. Но судьба преподнесла ей бесценный подарок в лице очаровательного банкира Басова. С его помощью Зоя попала в другой мир, где есть место роскоши, богатству и соблазнам. В то же время у этого мира свои суровые законы...

В ролях
В ролях
Евгений Коряковский
Евгений Коряковский
Ольга Сидорова
Нана Кикнадзе
Ирина Бразговка
Ирина Бразговка
Игорь Золотовицкий
Игорь Золотовицкий
Михаил Богдасаров
Михаил Богдасаров
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Подруга банкира - Сезон 1 Сезон 1
2009, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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