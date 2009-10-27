Эта история стала продолжением многосерийного проекта «Примадонна». Сериал снят по мотивам произведения Дмитрия Иванова «Примадонна. Банкирша. Шлюха». Зоя Братчик всегда всего добивалась самостоятельно. Она в одиночку справлялась с жизненными трудностями, строила бизнес, поднимала дочь. Но судьба преподнесла ей бесценный подарок в лице очаровательного банкира Басова. С его помощью Зоя попала в другой мир, где есть место роскоши, богатству и соблазнам. В то же время у этого мира свои суровые законы...