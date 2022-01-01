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Джани Эспозито
Джани Эспозито
Giani Esposito
О персоне
Фильмография
Джани Эспозито
Giani Esposito
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Дата рождения
22 августа 1930
Возраст
43 года
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
1 января 1974
Карьера
Актер
Биография Джани Эспозито
Родился 22 августа 1930 года. Эттербеек, Бельгия.
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Фильмография Джани Эспозито
Супружеская жизнь
драма, мелодрама
1963, Италия / Франция
0.0
Нормандия - Неман
военный, драма
1960, СССР / Франция
6.0
Париж принадлежит нам
детектив
1960, Франция
6.0
Отверженные
драма
1958, Франция / ГДР / Италия
7.0
Френч-канкан
мелодрама, мюзикл, драма, комедия
1954, Франция
0.0
Французский канкан
мюзикл, комедия, мелодрама
1954, Франция / Италия
7.0
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