Ри Перлман
Награды
Rhea Perlman
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Связи
Золотой глобус 1992
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1990
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1989
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1988
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1987
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1985
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 1989
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1986
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1985
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1984
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1993
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1991
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1990
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1988
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1987
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1983
Outstanding Supporting Actress in a Comedy, Variety or Music Series
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
