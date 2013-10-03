Хан Чжон-хён — сотрудник управления национальной безопасности. Он вынужден скрывать свою личность, притворяясь самым обычным гражданином. Ему приходится врать знакомым и даже своей невесте, которая уверена, что выходит замуж за простого парня. Ён-су работает адвокатом, у неё обострённое чувство справедливости, и она совершенно не подозревает, кем на самом деле работает ее возлюбленный. Правда вскрывается спустя много лет после свадьбы, когда Чжон-хён получает высокий правительственный пост и начинает открытую борьбу с коррупцией.