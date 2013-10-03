Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Под прикрытием
1 постер
Киноафиша Сериалы Под прикрытием

Под прикрытием (2013 - 2013)

Played 18+
Год выпуска 2013
Страна Канада
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 42 минуты
Телеканал CTV
Продолжительность сериала 9 часов 6 минут

О чем сериал

Хан Чжон-хён — сотрудник управления национальной безопасности. Он вынужден скрывать свою личность, притворяясь самым обычным гражданином. Ему приходится врать знакомым и даже своей невесте, которая уверена, что выходит замуж за простого парня. Ён-су работает адвокатом, у неё обострённое чувство справедливости, и она совершенно не подозревает, кем на самом деле работает ее возлюбленный. Правда вскрывается спустя много лет после свадьбы, когда Чжон-хён получает высокий правительственный пост и начинает открытую борьбу с коррупцией.

В ролях
В ролях
Чандра Уэст
Чандра Уэст
Карли Поуп
Карли Поуп
Адам Батчер
Лиза Маркос
Агам Дарши
Агам Дарши
Тай Олссон
Тай Олссон
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.1 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Под прикрытием - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2013, 13 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Это не «Империя Кесем»: не все знают, что у «Великолепного века» есть 8-серийное продолжение — там и любимая Хюррем есть
Сначала ищите бандитов, потом — ляпы: в «Ликвидации» засветился фильм из будущего, которого еще 15 лет не снимут
Все началось с детских забав: собрали все игры по порядку с 1 по 3 сезон «Игры в кальмара»
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше