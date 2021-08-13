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Постер к сериалу Пропащий
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Киноафиша Сериалы Пропащий
Пропащий (2021 - 2021) Disparu à jamais 18+
Год выпуска 2021
Страна Франция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 4 часа 10 минут
О чем сериал

«Пропащий» — французский мини-сериал, основанный на произведении Харлана Кобена. Созданием шоу занималась американская корпорация Netflix. Действие шоу фокусируется на молодом мужчине по имени Гийом. Много лет назад при весьма трагических обстоятельствах он потерял двух своих самых близких людей. Это, конечно, не могло не оставить его травмированным. Однако Гийом даже не подозревает о том, какое суровое испытание ждет его в ближайшее время — неожиданно пропадает его любимая девушка, фактически единственный человек, которым он по-настоящему дорожит. Пытаясь найти любимую, Гийом неожиданно узнает много нового о самом себе.

Пропащий - трейлер
Пропащий
трейлер
В ролях Персонажи
Автор идеи
Дэвид Элькайм
Винсент Поймиро
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Гийом Гуи
Гийом Гуи
Жак Боннаффе
Жак Боннаффе
Боджесси Кристофер
Боджесси Кристофер
Грегуар Колен
Грегуар Колен
Николя Дювошель
Николя Дювошель Fred Lucchesi
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Пропащий - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 5 эпизодов
 
Кадры из сериала
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