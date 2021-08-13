«Пропащий» — французский мини-сериал, основанный на произведении Харлана Кобена. Созданием шоу занималась американская корпорация Netflix. Действие шоу фокусируется на молодом мужчине по имени Гийом. Много лет назад при весьма трагических обстоятельствах он потерял двух своих самых близких людей. Это, конечно, не могло не оставить его травмированным. Однако Гийом даже не подозревает о том, какое суровое испытание ждет его в ближайшее время — неожиданно пропадает его любимая девушка, фактически единственный человек, которым он по-настоящему дорожит. Пытаясь найти любимую, Гийом неожиданно узнает много нового о самом себе.