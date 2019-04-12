«Сверхъестественное»: Рецензия Киноафиши

Человек с всклокоченным взглядом Саида Тагмауи из «Чудо-женщины» каждую ночь выезжает на пыльное калифорнийское шоссе, чтобы охотиться на НЛО, и однажды в небе он наконец замечает целую горсть призрачного света. Этой же ночью где-то совсем рядом грустный старшеклассник из одноэтажного гетто, подбирает на дороге одиноко бредущую девушку. В детстве они были лучшими друзьями, парень и сейчас в неё по уши влюблен, но считает себя полным неудачником и всячески избегает любых контактов. Вот только сегодня ночью его подруге нужна помощь.

Искупавшись в ночном озере, она встретила тот самый призрачный свет, теперь способна силой мысли скручивать в бараний рог машины и, возможно, останавливать пули. У девушки сегодня такой выплеск гормонов, что все счетчики Гейгера буквально сходят с ума, а правительственные агенты, идущие по её следу, не рискнут подойти и на сто метров без костюмов химзащиты. «Мы теперь с тобой как «Бонни и Клайд», - восхищенно скажет главный герой своей подруге. «Я не знаю кто это», - ответит ему девушка из озера.

«Сверхъестественное»

«Знаете ли вы это или нет, детки, но теперь у вас есть «Близкие контакты третьей степени» вашего собственного поколения, - напишет журналист Screen-Space Саймон Фостер после премьеры фильма Стоуна на фестивале фантастического кино в Мельбурне, - Хотя у меня есть опасение, что никто моложе 30 лет уже и не вспомнит этот спилберговский фильм». Сай Фостер чертовски прав - не вспомнит. «Секретные материалы» тоже не назовёт, да и с «Человеком со звезды» Карпентера, вероятнее всего, промахнётся.

«Сверъестественное» Джейсона Стоуна по своему мальчишескому запалу - скорее «Очень странные дела», благо это самый известный young adult последних лет. Режиссёр в языке молодых неплохо рубит. В резюме Стоуна – сериалы «Ривердейл» и «Ван Хельсинг». Рифмовать новый Сандэнс, старые скейтборды, длинные майки, «Проект Флорида», Коннера Янгблада и миксы от Малика Адуане он умеет в совершенстве. Его песне отчаянно не хватает только бюджета. Отсутствие денег не спрячешь даже если ты молодой, смелый, снимался у Джеймса Вана и Ксавье Долана. Но если твоя страсть - звезды, нездоровое желание пыриться в небо и следить за плазмоидами из Ширяево, то денег для этого и не нужно.

«Сверхъестественное»

Пока автор этих строк писал свой текст, он вышел на балкон покурить, а на город упал болид. Жахнуло так жахнуло. В состоянии аффекта автор бросил курить и выходить на балконы - интернет усмехнулся и принёс ему в ответ первую фоточку черной дыры. «Мы проецировали эти символы в небо, - говорит Тагмауи в фильме «Сверъестественное». - Мы позвали, они ответили». Сначала ты смотришь кино, потом кино смотрит тебя.

Феликс Зилич