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Фильмография
Майкл Дорн
Michael Dorn
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Персоны
Майкл Дорн
Майкл Дорн
Michael Dorn
Дата рождения
22 декабря 1968
Возраст
43 года
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
10 марта 2012
Карьера
Актер
Место рождения
Ганновер, Германия
Популярные фильмы
5.9
Любовь втроем
(2010)
0.0
Звездный путь: Энтерпрайз
(2001)
0.0
Звездный путь: Дальний Космос 9
(1993)
Фильмография Майкл Дорн
Жанр
Все
Боевик
Драма
Комедия
Мелодрама
Приключения
Фантастика
Год
Все
2010
2003
2001
1993
1987
Все
5
Фильмы
1
Сериалы
4
Актер
3
Режиссер
2
5.9
Любовь втроем
3
мелодрама, драма, комедия
2010, Германия
Смотреть трейлер
Новый Человек-паук
боевик, приключения, фантастика
2003, США/Канада
Звездный путь: Энтерпрайз
боевик, приключения, фантастика
2001, США
Звездный путь: Дальний Космос 9
боевик, приключения, фантастика
1993, США
Звездный путь: Следующее поколение
боевик, приключения, фантастика
1987, США
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