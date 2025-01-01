Меню
Награды

Jessica Walter
Золотой глобус 1972 Золотой глобус 1972
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1967 Золотой глобус 1967
Most Promising Newcomer - Female
Номинант
Primetime Emmy Awards 1975 Primetime Emmy Awards 1975
Outstanding Lead Actress in a Limited Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Лучшее озвучивание персонажа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Лучшее озвучивание персонажа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005 Primetime Emmy Awards 2005
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1980 Primetime Emmy Awards 1980
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1977 Primetime Emmy Awards 1977
Outstanding Lead Actress for a Single Appearance in a Drama or Comedy Series
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014 Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006 Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2005 Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
