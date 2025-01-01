Меню
Джессика Уолтер
Награды и номинации Джессики Уолтер
Jessica Walter
О персоне
Фильмография
Награды и номинации Джессики Уолтер
Золотой глобус 1972
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1967
Most Promising Newcomer - Female
Номинант
Primetime Emmy Awards 1975
Outstanding Lead Actress in a Limited Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 2022
Лучшее озвучивание персонажа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Лучшее озвучивание персонажа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1980
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1977
Outstanding Lead Actress for a Single Appearance in a Drama or Comedy Series
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
