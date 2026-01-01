Menu
Marc Wootton

Date of Birth
8 February 1975
Age
51 years old
Zodiac sign
Aquarius
Occupation
Actor, Writer, Producer
Actor type
Comedy actor, Voice actor, Science-fiction hero

Popular Films

Arthur Christmas 7.3
Arthur Christmas (2011)
Frequently Asked Questions About Time Travel 7.0
Frequently Asked Questions About Time Travel (2009)
Nativity! 6.4
Nativity! (2009)

Filmography

Genre
Year
Greatest Days 6.2
Greatest Days Greatest Days
Musical 2023, Great Britain
Watch trailer
Arthur Christmas 7.3
Arthur Christmas Arthur Christmas
Animation 2011, USA / Great Britain
Watch trailer
Frequently Asked Questions About Time Travel 7
Frequently Asked Questions About Time Travel Frequently Asked Questions About Time Travel
Sci-Fi, Comedy 2009, Great Britain
Nativity! 6.4
Nativity! Nativity!
Comedy, Family 2009, Great Britain
