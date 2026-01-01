Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Marc Wootton
Marc Wootton
Kinoafisha
Persons
Marc Wootton
Marc Wootton
Marc Wootton
Date of Birth
8 February 1975
Age
51 years old
Zodiac sign
Aquarius
Occupation
Actor, Writer, Producer
Actor type
Comedy actor, Voice actor, Science-fiction hero
Popular Films
7.3
Arthur Christmas
(2011)
7.0
Frequently Asked Questions About Time Travel
(2009)
6.4
Nativity!
(2009)
Filmography
Genre
All
Animation
Comedy
Family
Musical
Sci-Fi
Year
All
2023
2011
2009
All
4
Films
4
Actor
4
6.2
Greatest Days
Greatest Days
Musical
2023, Great Britain
Watch trailer
7.3
Arthur Christmas
Arthur Christmas
Animation
2011, USA / Great Britain
Watch trailer
7
Frequently Asked Questions About Time Travel
Frequently Asked Questions About Time Travel
Sci-Fi, Comedy
2009, Great Britain
6.4
Nativity!
Nativity!
Comedy, Family
2009, Great Britain
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree