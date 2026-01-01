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Наверху Тутто
Наверху Тутто
, 2026
Arriba Tutto
Испания
О фильме
Расписание
Персоны
В ролях
Карра Элехальде
Оливия Молина
Диего Анидо
Хосе Мота
Christian Stamm
Vogler
Aimar Vega
Isaac
Carmen Canivell
Auxiliar Contreras
Rubén Faura
Soldado Pedotón
Eugenio Barona
Javier Ruiz
Loren
Гонсало Диас
Harpo Marx
Pablo Cabello
Режиссер
Хосе Мота
Сценарист
Claro García
,
Marta González de Vega
,
Хосе Мота
,
Fernando Erre
Композитор
Alicia Morote
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Испания
Год выпуска
2026
Производство
100 Acres, Amazon Prime Video, Comunidad de Madrid
Другие названия
Arriba Tutto
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