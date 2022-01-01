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Меган Монтанер
Megan Montaner
Киноафиша
Персоны
Меган Монтанер
Меган Монтанер
Megan Montaner
Дата рождения
21 августа 1987
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Уэска, Испания
Популярные фильмы
Битва шефов
(2022)
6.9333334
Если бы
(2022)
0
Фильмография Меган Монтанер
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Год
Все
2022
Все
2
Фильмы
1
Сериалы
1
Актриса
2
Если бы
драма, мелодрама
2022, Испания
6.9
Битва шефов
La vida padre
комедия
2022, Испания
Билеты
Новости о Меган Монтанер
Молодой шеф-повар встречает своего отца спустя 30 лет в трейлере комедии «Битва шефов»
Выход второго сезона испанского сериала «30 сребреников» намечен на 2023 год
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