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Меган Монтанер
Megan Montaner
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Персоны
Меган Монтанер
Меган Монтанер
Megan Montaner
Дата рождения
21 августа 1987
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Уэска, Испания
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
6.9
30 сребреников
(2020)
6.8
Виктор Рос
(2015)
6.7
Далеко от тебя
(2019)
Фильмография Меган Монтанер
5.6
Заводить друзей
Haciendo amigos
комедия
2026, Испания
6.1
Удача
La buena suerte
драма
2025, Испания
4.9
Джентльмен
Ya No Quedan Junglas
боевик, криминал, драма
2025, Испания / Мексика
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6.2
Если бы
драма, мелодрама
2022, Испания
6.2
Битва шефов
La vida padre
комедия
2022, Испания
Смотреть трейлер
6.9
30 сребреников
ужасы, триллер, мистика
2020, Испания
6.7
Далеко от тебя
комедия, мелодрама
2019, Испания/Италия
Охота. Монте-Пердидо
драма, триллер, детектив
2019, Испания
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Новости о Меган Монтанер
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